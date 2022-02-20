РД направит почти миллион евро на разработку проектов благоустройства городской среды

Комитет городского развития Рижской думы принял решение выделить более 900 000 из фонда инфраструктуры на реализацию различных проектов благоустройства городской среды.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

450 000 евро будет направлено на разработку технической документации планов строительства приоритетных проектов по развитию городской среды. На эти средства планируется провести оценку целесообразности и разработать техническую документацию проектов развития и улучшения доступности общественного пространства Старой Риги, развития промышленного квартала на улице Гранита, развития набережной канала Зунда, а также развития и улучшения доступности общественного пространства в центре Риги и в микрорайоне Браса.

77 000 евро выделено на подготовку плана развития центров микрорайонов и разработку соответствующих инструментов внедрения, 50 000 евро — на разработку концепции развития инфраструктуры сети зарядки электротранспорта; 32 000 евро направлено на разработку концепции семейных садовых участков и развития и обслуживания территории Луцавсалы.

70 000 евро выделено на реализацию концепций, конкурсов идей или эскизов публичного пространства, 60 000 евро — на разработку генеральных линий развития городской среды. Дополнительно 100 000 евро предусмотрено на подготовку документации проекта инфраструктуры, связанной с обустройством Рижского центрального вокзала для Rail Baltica, и планов строительства для проектов Механизма восстановления и устойчивости. Еще 70 900 евро направлено на реализацию проекта "Выявление и применение возможностей использования данных в пространственном мониторинге городской среды".

После перераспределения остатков средств ранее реализованных проектов приблизительно 7000 евро будут использованы для разработки проекта концептуальных решений по благоустройству территории между Железнодорожным мостом через Даугаву, улицей Маскавас, концертным залом "Спикери" и набережной генерала Радзиня. В свою очередь свыше 191 000 евро выделено на разработку технической документации пешеходно-велосипедного моста через Килевейна гравис и финансирование сопутствующих услуг.