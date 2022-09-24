РД решит вопрос о принятии 268 000 евро, пожертвованных на снос памятника в парке Победы
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В понедельник, 26 сентября, комитет городского развития Рижской думы рассмотрит вопрос о принятии пожертвования в размере более 268 000 евро на снос памятника советским воинам в парке Победы, свидетельствует повестка дня заседания комитета.

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К думе обратился фонд Ziedot.lv, который сообщил, что собрал 268 385,60 евро для сноса памятника. Сбор пожертвований был начат в мае.

Демонтаж памятника был завершен 25 августа, и в настоящее время в парке продолжается вывоз строительного мусора. Ранее сообщалось, что собранные латвийцами пожертвования для сноса памятника могут быть использованы для благоустройства территории, где стоял монумент.

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