РД: Rīgas meži потратила деньги для "Зеленого класса" на бокалы для алкоголя и помещения для забоя животных

Рижская дума обратится в правоохранительные органы по поводу выявленных в ходе проверки в ООО Rīgas meži нарушений, сообщил на пресс-конференции в четверг мэр Риги Мартиньш Стакис.

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По его словам, аудит в Rīgas meži выявил систематическое бесхозяйственное обращение с имуществом, которое принадлежит всем рижанам.

Руководитель комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы Эдмунд Цепуритис сообщил, что проверка подтвердила информацию о нарушениях в ходе проекта "Зеленый класс" и бесхозяйственности на лесопилке Norupe.

В прошлом году в реализуемый предприятием проект "Зеленый класс" были сделаны несогласованные инвестиции на сумму более 100 000 евро. Самоуправление не смогло определить, соответствует ли стоимость построенных зданий истраченным средствам, так как учет во время строительства не велся.

Средства, потраченные на "Зеленый класс", трудно отнести к экологическому просвещению, так как построены помещения для забоя животных и закуплены бокалы для алкоголя. Цепуритис допускает, что средства были потрачены скорее для нужд охотничьего общества.

В свою очередь лесопилка "Norupe" работала в убыток, так как качественная древесина продавалась как забракованная. Предполагаемые убытки оцениваются в несколько сотен тысяч евро и будут взысканы с бывших членов правления Rīgas meži, а информация будет передана правоохранительным органам.