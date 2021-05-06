РД: Rīgas meži потратила деньги для "Зеленого класса" на бокалы для алкоголя и помещения для забоя животных
Foto: LETA

Рижская дума обратится в правоохранительные органы по поводу выявленных в ходе проверки в ООО Rīgas meži нарушений, сообщил на пресс-конференции в четверг мэр Риги Мартиньш Стакис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По его словам, аудит в Rīgas meži выявил систематическое бесхозяйственное обращение с имуществом, которое принадлежит всем рижанам.

Руководитель комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы Эдмунд Цепуритис сообщил, что проверка подтвердила информацию о нарушениях в ходе проекта "Зеленый класс" и бесхозяйственности на лесопилке Norupe.

В прошлом году в реализуемый предприятием проект "Зеленый класс" были сделаны несогласованные инвестиции на сумму более 100 000 евро. Самоуправление не смогло определить, соответствует ли стоимость построенных зданий истраченным средствам, так как учет во время строительства не велся.

Средства, потраченные на "Зеленый класс", трудно отнести к экологическому просвещению, так как построены помещения для забоя животных и закуплены бокалы для алкоголя. Цепуритис допускает, что средства были потрачены скорее для нужд охотничьего общества.

В свою очередь лесопилка "Norupe" работала в убыток, так как качественная древесина продавалась как забракованная. Предполагаемые убытки оцениваются в несколько сотен тысяч евро и будут взысканы с бывших членов правления Rīgas meži, а информация будет передана правоохранительным органам.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

Мартиньш Стакис Rīgas meži Рижская дума
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
"cenuklubs.lv": Электронная коммерция помогает сохранить рабочие места
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год