Re:Baltica: Мужчина заразился и умер от Covid-19 в больнице, это можно было предотвратить

21 апреля в Центре инфектологии от Covid-19 умер пожилой мужчина. Его сын считает, что отец заразился коронавирусом в Огрской больнице, куда поступил с воспалением легких. Центр расследовательской журналистики Re:Baltica выяснил, что региональные больницы оказались не готовы к приему пациентов с Covid-19, а заражение пожилого мужчины можно было предотвратить.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

81-летнему лежачему отцу Александра (имя изменено) 26 марта стало плохо — повысилась температура, ухудшилось самочувствие. Мужчина вызвал "скорую", медики осмотрели больного и посоветовали связаться с семейным врачом. Вечером того же дня температура поднялась до 39 градусов, сын снова вызвал "скорую" и бригада решила отвезти пациента в больницу, так как были подозрения на воспаление легких.

Мужчину, который проживал в Риге, отправили не в одну из столичных больниц, а в Огрскую больницу. Александр считает, что это решение стоило его отцу жизни: в больницу он приехал с воспалением легких, а в Центр инфектологии его увезли с Covid-19. До этого пациент контактировал только с сыном и внучкой, оба сдавали анализ на Covid-19, и его результаты оказались негативными. Сам из дома мужчина выйти не мог.

В выписке о смерти причиной смерти указана пневмония и Covid-19. Время, в течение которого пациент боролся с инфекцией (17 дней) совпадает с периодом, когда его перевезли из Огре в Центр инфектологии. Врач, подписавшая заключение, сказала Александру, что считает районную больницу местом заражения. Она отказалась от разговора с Re:Baltica, сославшись на требования защиты данных пациента.

Как отмечает издание, несмотря на возраст и подозрения на воспаление легких, у врачей на момент госпитализации не было основания полагать, что мужчина мог быть болен Covid-19. Журналистам не удалось выяснить, почему мужчину решили везти в Огре, а не в больницу имени Страдиня, которая принимает таких пациентов.

Региональные больницы за свои планы медицины катастроф отвечают сами — их никто не контролирует централизованно. Получается своего рода лотерея — если повезет, отвезут в хорошую больницу, не повезет — значит, нет.

Без защитных средств



К тому моменту прошло уже три недели с выявления первого случая Covid-19 в Латвии. Однако медики "скорой помощи" и приемного покоя встретили пациента без средств индивидуальной защиты.

Руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле сказала, что 26 марта такое еще было возможно. Только за день до этого Центр по профилактике и контролю заболеваний объявил о начале местной передачи заболевания и появлении пациентов с неизвестным источником заражения. После этого защитные средства надо было использовать на каждом вызове, даже если, например, ребенок дверью прищемил палец. Однако информация могла дойти до медиков с опозданием, признала Ципуле.

По наблюдениям Александра, в день госпитализации отца персонал ходил по больнице без масок, перчаток и специальных костюмов. Все эти средства индивидуальной защиты появились только 1-2 апреля.

Переполненные палаты

Согласно публично доступной информации, в конце марта в Огрскую больницу привезли двух пациентов с положительными анализами на Covid-19. Отец сказал Александру, что его в день госпитализации поместили в пятиместную палату шестым пациентом. После того как из-за Covid-19-положительных пациентов часть медперсонала ушла в самоизоляцию, больного переместили в другую общую палату, где тоже лежало больше людей, чем положено.

Это может свидетельствовать о том, что больница была переполнена, но в распоряжении Re:Baltica нет информации о том, чтобы больница кого-либо об этом проинформировала.

3 апреля, через неделю после госпитализации, у отца Александра был выявлен Covid-19. Больного незамедлительно перевезли в Центр инфектологии.

Почему так получилось?



Руководитель Огрской больницы Дайнис Широв отказался комментировать Re:Baltica этот случай. Сначала он утверждал, что обижен на министра здравоохранения и ему мстят, а затем заявил, что за четыре недели напряженной работы просто выгорел.

Тем не менее это не помешало ему дать комментарий "Новостям Огрского округа". "Ситуация стабилизировалась, так как Национальная служба здравоохранения обеспечила нас индивидуальными средствами защиты, так как до этого их нельзя было достать в таком количестве, как у нас они уходят", — сказал в интервью Широв. То же самое он сказал в начале апреля передаче "Личное дело" на LTV7.

Руководитель Центра медицины катастроф Дита Хейберга сказала, что в конце марта у Огрской больницы были и маски, и респираторы. Перед ней больницы ежедневно отчитываются о доступных ресурсах. "Я не могу обосновать. Почему они работали без [них]", — сказала Хейберга.

Готовы ли маленькие больницы?



Ответ — нет, а Огре — точно нет. С начала чрезвычайной ситуации Инспекция здравоохранения регулярно проверяла латвийские больницы и пришла к выводу, что больницы второго и третьего уровня к приему пациентов с Covid-19 не готовы. Огрская больница принадлежит к третьему уровню. Самая большая проблема — это персонал, которому не хватает информации, знаний и понимания, говорит руководитель инспекции Индра Дрейка.

Широв в интервью "Новостям Огрского округа" говорит, что "когда готовились к кризису коронавируса, наше мнение никто не спрашивал. Шла речь о том, что разгрузим большие больницы от обычных пациентов, ни о какой защите от Covid-19 речи не шло."

Ципуле с этим не согласна. С января больницы почти каждый день получают рекомендации в связи с распространением нового коронавируса. "Я могу заверить, что ни одна больница не забыта, ни одной больнице что-то не было отправлено или они могли что-то не знать", — сказала Ципуле. По ее мнению, информация не всегда достигает адресатов внутри больницы, так как это сложный процесс и рекомендации меняются часто. "Для больницы размером с Огрскую это не должно составить труда", — отметила Ципуле.

Огре и Юрмала



Кроме Огре больных из Риги везли и в Юрмальскую больницу. Председатель правления больницы Эгонс Лиепиньш говорит — не было такого, что 13 марта кто-то приехал и посмотрел, готова ли больница к ситуациям с Covid-19. Однако ведомства убедились, что у больниц есть план медицины катастроф.

В конце марта Юрмальская больница всех пациентов с воспалением легких автоматически включала в группу риска. С ними работали в защитных костюмах в изоляции до получения результата анализов на Covid-19. Больница выделила десять палат возможным больным коронавирусом.

"У нас не было ситуации, чтобы чего-то не хватало. В январе получили информацию о коронавирусе и что надо делать дополнительные закупки. Но и без этого в любой больнице должны быть резервы", — сказал Лиепиньш. Он не отрицал, что поначалу вся информация воспринималась легкомысленно, ведь вирус был далеко. Но в целом нехватки информации не было.

По словам Широва, в Огре было пять пациентов с Covid-19, в самоизоляции оказались 27 медиков, но никто не заболел. В Юрмале были два пациента, медики не уходили на карантин.

Еще одна проверка



Это не первые проблемный случай в Огрской больнице во время пандемии. Сейчас Инспекция здравоохранения ведет проверку попытки диагностировать Covid-19 вне принятого порядка.

Ранее уже сообщалось, Огрская больница закупила непроверенные экспресс-тесты на коронавирус и попыталась провести анализ пациентке. Она попала в больницу 16 марта с воспалением легких и провела в больнице около десяти часов, пока руководство больницы пыталось перевезти еще в Центр инфектологии, так как экспресс-тест оказался положительным.

Около 11 вечера удалось добиться перевода пациентки в Ригу. "Я слышала разговор с дежурным врачом центра оперативного управления. Они представили, что это пациентка Covid-19, что у них есть доказательства, но не упомянули, что сделали непроверенный тест", — рассказала Ципуле. Широв на заседании Огрской думы сказал, что женщину перевезли в Центр инфектологии, где она скончалась. Анализ показал, что у женщины коронавируса не было.

20 марта сотрудники Инспекции здравоохранения приехали на проверку в Огре, где столкнулись с агрессивно настроенным руководством больницы, упрекающим инспекцию в том, что им мешают мешают работать. Широв на заседании думы 31 марта жаловался, что "затыкая нам рот, на нас наслали комиссию. Требуют теперь на 130 страницах подготовить вопросы. Когда не смогли со всем ознакомится, сказали, что приедут в еще большем составе. Я сказал — добро пожаловать, вы такие приятные люди, мы всегда рады, когда кто-то в это сложное время мешает работать"".

Сейчас Широв изменил свою позицию. 16 апреля он отправил необходимые документы, проинформировав, что больница открыта к сотрудничеству. Проверка еще не закончилась, но инспекция считает, что больница была не готова принимать пациентов с Covid-19.

Бесконечный хаос



На момент смерти отца Александра хаос охватил не только систему здравоохранения. Почти каждый день после перевода отца из Огрской больницы Александру звонили сотрудники ЦПКЗ и полиции и просили показаться в окно, чтобы убедиться в том, что мужчина самоизолировался. Все звонившие были уверены, что говорят с отцом, так как он по документам был выписан из Огрской больницы, а не перевезен в Центр инфектологии. Каждый раз Александр объяснял, что отец в другой больнице и просил внести эту информацию в базу данных. На следующий день — снова звонок.

"Отец очень не хотел в больницу, просил — не надо. Но я помог "скорой" донести его на носилках до машины. Получается, я своими руками отправил его в Огре. Еще помню ощущения в тот момент, за которые сейчас грызет совесть. Тогда было не облегчение, но покой: сейчас об отце позаботятся люди, лучше понимающие, как спасти его жизнь. В "скорой" у дома я видел его в последний раз — в обеих больницах был карантин, внутрь не пускали", — рассказывает Александр.

Вечером 21 апреля отец умер в больнице. Александр даже не смог с ним попрощаться, так как жертв Covid-19 хоронят в закрытых гробах.

В официальной статистике отец Александра появляется как человек, чей источник заражения "все еще не установлен".