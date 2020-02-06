Ребенокс, скорее всего не получит доступ к гостайне: заключение спецслужб "негативное"

Одному из победителей конкурса на должность членов правления Latvenergo, советнику министра экономики Павлу Ребеноксу, скорее всего, не будет предоставлен допуск к государственной тайне. Как стало известно Латвийскому телевидению, изначальная оценка спецслужб оказалась негативной. Что именно вызвало сомнения, не сообщается.

Ранее сообщалось, что министр экономики Ральф Немиро на время дисциплинарного дела о возможных нарушениях в надзоре за системой компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии отстранил от должности госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса. Сам Эглитис считает, что отстранение связано с его нежеланием назначать в совет АО Latvenergo советника министра Павла Ребенокса.

Передаче Nekā personīga также стало известно, что службы безопасности предупреждали, что у одного из кандидатов могут возникнуть проблемы с доступом к гостайне. Неофициально речь идет о Ребеноксе. Эглитис не сказал журналистам, как много кандидатов остались в конкурсе и сколько из них могут иметь проблемы с доступом к гостайне.

Тем не менее госсекретарь сообщил, что человек без доступа к гостайне не должен находиться в совете Latvenergo. Дело в том, что предприятию нужен сертификат индустриальной безопасности и оно не может его получить, если в руководстве есть человек без доступа к гостайне.

"В принципе это значит, что предприятие не может участвовать в строительстве объектов инфраструктуры стратегического значения. В этом случае это противоречит тому, чем, по сути, является Latvenergo", — сказал Эглитис.

Ребенокс подтвердил, что прошел в последний этап отбора кандидатов, но отказался комментировать свои шансы получить доступ к гостайне.