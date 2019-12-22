Редакции Re:Baltica угрожает неадекватный преследователь: полиция советует "надеяться на лучшее"

Балтийский центр исследовательской журналистики "Re:Baltica" распространил открытое письмо, в котором высказывает опасения и возмущение по поводу инертности полиции после получения заявления о человеке, терроризирующем редакцию "Re:Baltica". Мужчина в течение продолжительного времени беспокоил сотрудников редакции и их близких грубыми звонками и записями в социальных сетях, а однажды он пришел в редакцию "Re:Baltica" с похоронным венком и некоей жидкостью.

"Нашел номера мобильных телефонов, звонил журналистам, коллегам, даже матери одного из них. С упорством маньяка в разное время суток слал неадекватные и двусмысленные SMS с намеками, что найдет. Письма, в которых обзывал проститутками", — рассказала редактор Re:Baltica Санита Йемберга. А после инцидента с похоронным венком терпение журналистов кончилось, "так как это уже преследование в том смысле, как его понимает Уголовный закон". Однако правоохранительные органы были не слишком отзывчивы.

"Сперва полицейские не хотели выезжать на вызов — сказали приходить в участок и писать заявление. Мы отказались, потому что вещественные доказательства нужно было собрать в бюро. Когда они прибыли, отношение было из серии "ну, ничего плохого в итоге ведь не произошло" (нужно было, чтобы произошло?). Спустя примерно неделю преследование продолжилось, а от полиции — не весточки. Ассоциация журналистов Латвии запросила встречи с руководством Госполиции, чтобы договориться, как в таких случаях действовать — и в случае физических, и в случае виртуальных угроз, и в случаях, когда пытаются мешать работе журналиста, что запрещено законом".

"Ответ ждем до сих пор. Свидетельниц из Re:Baltica полиция допросила спустя 27 дней после произошедшего. Преследователя до сих пор не опросили, так как он… не живет в Риге, а в другом городе! А следователь попросила Re:Baltica предъявить распечатки из соцсетей и видео, так как с рабочих компьютеров нет возможности зайти в Facebook. Когда мы спросили, как, по их мнению, следует защищаться, если какой-нибудь нестабильный индивиуум решит вместо цветов заявиться с ножом в руке, нам посоветовали "надеяться на лучшее"", — пишет Йемберга.

Следует отметить, что после этого письма премьер-министр Кришьянис Кариньш отреагировал на ситуацию и официально обязал министра внутренних дел Сандиса Гиргенса и министра культуры Науриса Пунтулиса найти решение для защиты журналистов, получающих угрозы в связи со своей профессиональной деятельностью.

В качестве возможных решений проблемы предлагается, например, создание в Госполиции специального контактного пункта для быстрого рассмотрения таких жалоб. Это соответствует рекомендациям Совета Европы о безопасности журналистов и других представителей СМИ.