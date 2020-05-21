Реформа самоуправлений: глава Екабпилса обратился к президенту и совету коалиционных партий

Руководители Екабпилсского и близлежащих самоуправлений в связи с административно-территориальной реформой (АТР) обратились к президенту и совету коалиционных партий.

В среду проблемы реформы обсуждали председатели дум Екабпилса, Екабпилсского, Акнистского, Крустпилсского, Салского и Виеситского краев.

Они потребовали перед рассмотрением проекта АТР в Сейме выслушать руководителей самоуправлений, которые хотят высказать свое мнение об объединении Екабпилса, Екабпилсского, Акнистского, Крустпилсского, Салского и Виеситского краев.

Также президенту Эгилу Левитсу направлено открытое письмо с просьбой разъяснить преимущества АТР. Руководители самоуправлений считают, что консультации с ними Министерство охраны среды и регионального развития провело формально, и принципы демократии фактически не работают, так как мнение местных самоуправлений и жителей не было учтено. Самоуправлениям непонятны расчеты, на которых основана реформа.

Ранее депутаты комиссии Сейма по АТР отклонили предложение Виктора Валайниса о сохранении города Екабпилса после АТР как отдельного самоуправления.