Региональные больницы жалуются, что так и не получили компенсации за аврал во время Covid-19

Региональные больницы все еще не получили компенсации доплат медикам за работу во время кризиса Covid-19 в размере нескольких миллионов евро, заявил глава Латвийского общества больниц (ЛОБ) Евгений Калейс сегодня утром в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама".

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Как сообщалось, реагируя на прозвучавшие в общественном пространстве сомнения, министр здравоохранения Илзе Винькеле на пресс-конференции в конце мая заверила, что медицинские учреждения получат компенсации за доплаты медикам в связи работой во время кризиса Covid-19, и для этого разработана определенная процедура. В то же время на процесс выплат повлиял тот факт, что в решение вопроса вовлечены несколько министерств.

Согласно данным ЛОБ, на данный момент доплаты медикам за выполненную работу из своих средств смогли выплатить только 53% муниципальных больниц. Не получены также компенсации за приобретение индивидуальных средств защиты.

Калейс в сегодняшнем интервью подчеркнул, что упомянутые компенсации до региональных больниц так и не дошли, и есть больницы, у которых больше не осталось собственных средств для выплаты медикам обещанных доплат.

"Все документы в Национальную службу здравоохранения поданы и мы понимаем, что у выделения финансирования своя процедура, но неужели она является такой долгой, ведь вопрос о получении компенсаций региональные больницы начали решать уже в начале июня", — пояснил Калейс.

На вопрос о том, может ли он назвать конкретную сумму невыплаченных компенсаций, Калейс дать точного ответа не смог, но заявил, что речь идет о нескольких миллионах евро.