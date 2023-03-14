Региональные дороги обледенели, водителей призывают соблюдать осторожность

Во вторник утром условия езды по главным автодорогам страны в основном удовлетворительные, в свою очередь, региональные дороги, особенно это касается Латгале, обледенели и заснежены, предупреждают Latvijas Valsts ceļi.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Автодороги чистят и обрабатывают противоскользящими материалами. На дороги выведены 20 единиц спецтехники Latvijas autoceļu uzturētājs. В ряде мест сохраняются ограничения по передвижению по "грунтовке".

Водителей призывают быть особо внимательными, выбирать соответствующую дорожному покрытию скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

Как сообщалось, вторник в Латвии станет самым теплым днем с начала января - воздух прогреется до +10 градусов.