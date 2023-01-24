Регистрация собак и кошек стала дороже

В понедельник, 23 января, вступили в силу новые цены на услуги Центра сельскохозяйственных данных (LDC), в том числе и регистрацию домашних животных. Ветеринары считают стоимость необоснованно завышенной, со ссылкой на Латвийское радио пишет rus.lsm.lv.
До сих пор за первичную регистрацию собаки, кошки или хорька нужно было платить 12,5 евро, с понедельника — 14,5 евро. Часть суммы — пять с половиной евро — это оплата работы производящего регистрацию ветеринара, остальное — оплата работы центра по ведению базы данных.
Как заявила заведующая секцией мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Конопоре, подорожание приходится именно на LDC, для чего нет никаких оснований. "Мы с этим категорически не согласны, так как объем работ не увеличился, а указанный в аннотации факт о том, что прейскурант давно не менялся — неправда. Относительно регистрации мелких животных изменения произошли в мае 2020 года", — заявила она.
В LDC, в свою очередь, заявили, что объем работы увеличился из-за того, что появились различные новые обязанности.
"Изменились требования к благоустройству в приютах, поэтому необходимо обеспечить, чтобы регистрация собаки, поступающей в приют без хозяина должна была быть осуществлена, чтобы она регистрировалась условно без него. Исходя из правил приюта, в течение 15 дней владельцем может быть приют или другой владелец. Таким образом, база данных должна отреагировать в течение этих 15 дней", — пояснила руководитель регистрационного отдела Центра сельскохозяйственных данных Майрита Эльбрете.
Ежемесячно в среднем в базе появляется 2000 новых собак. Регистрация кошек не обязательна.