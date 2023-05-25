Регистрация велорикш и электросамокатов может стать обязательной
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В четверг, 25 мая, Сейм во втором чтении поддержал поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают более крупные штрафы или новые обязанности для водителей электросамокатов, велосипедов и велорикш.

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Парламенту еще предстоит принять решение по поправкам в окончательном чтении.

Ранее Комиссия Сейма по вопросам народного хозяйства, аграрной, экологической и региональной политики поддержала предложение о том, чтобы электросамокаты имели государственный регистрационный номерной знак, но Сейм отклонил его.

В то же время поправки предусматривают, что регистрация электросамокатов и велорикш будет обязательной. В свою очередь, регистрацию велосипедов планируется сделать добровольной.

Также планируется увеличить штраф за вождение в нетрезвом виде для водителей электросамокатов, если концентрация алкоголя в крови составляет от 0,5 до одного промилле. Кроме того, планируется увеличить максимально возможный штраф для велосипедистов и водителей электросамокатов за другие нарушения.

Предполагается определить, что к управлению велорикшей будут допущены лица, достигшие 18-летнего возраста и получившие право управления велосипедом или любой категорией транспортных средств. За вождение велорикши без прав предусмотрен штраф в размере пяти штрафных единиц.

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