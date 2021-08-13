Регулятор пояснил, почему подорожает отопление в Риге
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С 1 сентября в Риге тариф на теплоэнергию составит 57,31 евро за мегаватт-час (MWh), что на 26,6% больше действующего тарифа (45,27 евро за мегаватт-час), сообщает Комиссия по регулированию обшественных услуг.

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Тариф АО Rīgas siltums, утвержденный Регулятором, включает в себя подорожание расходов на закупаемую у производителей теплоэнергию на 41%. Цены производства теплоэнергии пошли вверх из-за роста цен на природный газ.

Комиссия по регулированию общественных услуг указывает на то, что уже с января этого года на рынке природного газа наблюдается стремительный рост цен. Например, в июле этого года цена природного газа на бирже Gaspool в Германии в пять раз выше, чем в июле прошлого года. Аналогичные тенденции наблюдаются и биржах природного газа других стран Европы — например, Нидерландов, Бельгии.

Руководитель Комиссии по регулированию общественных услуг Алда Озола пояснила, что поскольку цены на природный газ достигли исторического минимума (45 евро за MWh) с момента открытия газового рынка в 2017 году, повышение тарифа Rīgas silums было признано обоснованным и отвечающим ситуации.

"По сравнению с 2020 годом, тариф Rīgas siltums будет выше, однако не достигнет уровня восьмилетней-десятилетней давности. Основываясь на ценах на будущие продукты природного газа, мы прогнозируем, что цена на природный газ может снизиться летом 2022 года", — отметил глава Регулятора.

Комиссия по регулированию общественных услуг призывает жителей обращаться к домоуправляющему с просьбой пересмотреть температурный режим в индивидуальном теплоузле дома. Правильно выбранный температурный режим снижает общее потребление теплоэнергии в многоквартирном доме, что позволят снизить расходы за отопление.

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