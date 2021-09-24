Рейды в общественном транспорте: полиция проверяет, правильно ли пассажиры носят маски

В четверг, 23 сентября, Государственная полиция провела рейды в общественном транспорте. Оказалось, десятки пассажиров нарушали ограничения, связанные с Covid-19, — сообщила Госполиция агентству LETA.

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23 сентября с 10:00 до 13:00 в поездах по всей Латвии прошли внезапные массовые проверки соблюдения мер эпидемиологической безопасности. В проверке участвовали 60 работников Госполиции и 21 представитель полиции самоуправления. За три часа проверки прошли в 35 поездах, всего проверили 482 пассажира.

В Рижском регионе полицейские проверили 278 человек в 25 поездах и констатировали 36 нарушений. Полиция предупредила пассажиров о неправильном использовании защитной маски.

Проверки прошли и в других видах общественного транспорта. В Риге за три часа проверили 248 человек — начато два дела об административных нарушениях, еще 16 человек получили предупреждения в связи с неправильным использованием защитных масок.

В Видземском регионе проверили 15 пассажиров поезда, однако существенных нарушений не было обнаружено. В Латгальском регионе проверили 54 человека. Констатировано, что два пассажира не использовали защитную маску, они также получили предупреждение. В Курземском регионе проверок не было, так как в это время там не курсировали поезда. В Земгальском регионе проверки прошли в шести поездах, проверили 135 человек — констатировано 10 нарушений и начато два административных дела. Также в четырех автобусах проверили 32 человека, нарушений не обнаружили.

Полиция продолжает следить за соблюдением установленных требований безопасности. Внезапные проверки общественного транспорта продолжатся, однако полиция напоминает, что соблюдение правил — это ответственность каждого человека, и у полиции нет цели кого-то наказывать.