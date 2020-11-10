Рейрс: если потребуется, в меры поддержки будут внесены поправки
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Принято решение каждую неделю встречаться по мерам поддержки из-за кризиса Covid-19 в ответственной рабочей группе, чтобы оценивать предоставленную поддержку и в случае необходимости вносить изменения, завяил сегодня в парламентских прениях о решении правительства министр финансов Янис Рейрс.

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В рабочей группе планируется регулярно заслушивать и мнение предпринимателей, сказал Рейрс. Он рассказал о подготовленных правительством мерах поддержки в чрезвычайной ситуации — пособиях за простой, субсидированных рабочих местах и субсидиях на оборотные средства.

Планируется разрешить предпринимателям вносить задержанные во время кризиса налоговые платежи в течение трех лет, информировал министр.

В прениях министр экономики Янис Витербургс заявил, что не является эпидемиологом, и ему сложно комментировать обоснованность ограничений, но последствиями для экономики являются существенные ограничения для отраслей, где трудится много людей.

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LETA

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LETA

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Янис Рейрс
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