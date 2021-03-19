Рейрс: на оборудование систем вентиляции в школах нужно 30-40 млн евро, пока что можем дать 7 млн
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На установку вентиляции в учебных заведениях может быть выделено около 7 млн евро, заявил министр финансов Янис Рейрс на заседании группы стратегического управления.

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Министр сообщил, что в четверг Кабинет министров выделил министерствам 212 млн евро, а 7 млн евро из запланированных ранее на эти цели 219 млн остались нераспределенными. Министерство образования и науки планирует подготовить соответствующее предложение.

"В целом на создание систем вентиляции потребуется около 30-40 млн евро, но у нас нет таких денег. Мы должны с чего-то начинать, поэтому мы можем начать с этих 7 млн евро", — сказал Рейрс.

Важность вентиляции в уменьшении распространения Covid-19 была признана многими участниками группы стратегического управления.

Как указал министр экономики Янис Витенбергс, данные свидетельствуют о минимальной заболеваемости Covid-19 в больших производственных помещениях с хорошей вентиляцией, в то время как гораздо более высокая заболеваемость наблюдается в администрациях этих предприятий, где сотрудники сидят в небольших офисах.

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LETA

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LETA

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Министерство образования Янис Витенбергс Кабинет министров Янис Рейрс
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