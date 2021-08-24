Рейрс обещает не поднимать налоги из-за растущего государственного долга
Foto: DELFI

Несмотря на то что в 2022 году вырастет государственный долг, министр финансов Янис Рейрс (Новое Единство) пообещал социальным партнерам не поднимать налоги, сообщает LETA.

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Обещание прозвучало во время заседания Национального трехстороннего совета по сотрудничеству. На нем представители Министерства финансов сообщили социальным партнерам, что в 2022 году планируется поднять государственный долг до 50,9% от ВВП.

Президент Латвийской конфедерации работодателей Виталий Гаврилос спросил министра финансов Яниса Рейрса, не побудит ли правительство рост государственного долга поднять налоги, на что Рейрс ответил, что в контексте бюджета 2022 года не планируются изменения в налогах.

В целом социальные партнеры по-разному отнеслись к росту госдолга. Конфедерация работодателей считает, что госдолг не должен превышать 50% от ВВП, а Латвийский союз свободных профсоюзов считает это допустимым, если таким образом решается вопрос роста зарплат в разных отраслях.

Как уже сообщалось, в 2022 году планируется, что затраты консолидированного бюджета составят 11,886 миллиарда евро, что на 833 млн больше, чем планировалось ранее. В свою очередь, доходы бюджета составят 10,225 миллиарда евро, что на 236 миллионов больше, чем планировалось при составлении среднесрочного бюджета.

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"Новое Единство" ВВП Янис Рейрс
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