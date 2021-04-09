Рейрс поручил главе СГД начать служебную проверку систематических нарушений на таможне
Foto: DELFI

Министр финансов Янис Рейрс (Новое Единство) поручил главе Службы госдоходов (СГД) Иеве Яунземе начать служебную проверку в связи с систематическими нарушениями в сфере коррупции на таможне, сообщает LETA.

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В поручении министра указано, что глава СГД должна начать служебную проверку, оценить действия ответственных должностных лиц и на время расследования отстранить от исполнения обязанностей вышестоящих должностных лиц таможни. Гендиректор службы должна будет отчитываться об исполнении заданий перед министром.

“Важно действовать незамедлительно, найти корень проблемы и её предотвратить. Важно добиться того, чтобы СГД была честной и современной организацией, работающей в пределах закона и управляемая согласно принципам хорошего управления”, - заявил министр финансов.

Представитель гендиректора СГД Андрей Вайварс указал, что осуществляя контрольные мероприятия на таможне в четверг прошла масштабная операция, задержаны несколько должностных лиц и возбуждена служебная проверка.

Как уже сообщалось, Управление внутренней безопасности Службы госдоходов (VID) в сотрудничестве со Специализированной прокуратурой по налоговым и таможенным делам и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Налогово-таможенной полицией VID и Государственной пограничной службой провели следственные действия на пограничном пункте "Терехово", в результате чего были задержаны несколько таможенников.

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"Новое Единство" KNAB СГД Терехово Янис Рейрс
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