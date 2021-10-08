Рейрс: в ближайшие три года нет необходимости в повышении налогов

По крайней мере в ближайшие три года нет необходимости повышать налоги в рамках среднесрочного бюджета, заявил в интервью агентству LЕТА министр финансов Янис Рейрс.
По его словам, Латвия идет по противоположному пути.
"В прошлом году мы снизили налоги на рабочую силу на полпроцента для работников и на полпроцента для работодателей. Кажется, что это немного, но доходы государства сократились на 87 млн евро", — сказал Рейрс.
Министр также напомнил, что со следующего года будет увеличен необлагаемый минимум: с 1 января до 350 евро, а с 1 июля до 500 евро как для работающих, так и для пенсионеров.
"Это означает, что 90 млн евро останутся в кошельках людей. Я считаю, это важный шаг", — подчеркнул Рейрс.