Рейрс запросил у главы VID информацию о раскрытых нарушениях должностных лиц ведомства

Министр финансов Янис Рейрс поручил генеральному директору Службы госдоходов (VID) Иеве Яунземе в кратчайшие сроки предоставить полную информацию о раскрытых нарушениях должностных лиц VID, результатах расследований и примененных наказаниях.

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Также Яунземе должна предоставить информацию о числе заявлений от осведомителей в соответствии с законом о поднятии тревоги и результатах рассмотрения этих заявлений.

Рейрс дал подобное поручение в связи с раскрытием случая о попытке дачи взятки должностному лицу VID и тем, что, по его мнению, руководство VID недостаточно информирует общество о других преступлениях в учреждении.

"Это вопиющий случай. Политика страуса со стороны руководства в этом случае недопустима — руководство службы должно информировать общественность о каждом случае, когда раскрываются преступления должностных лиц в VID", — подчеркнул Рейрс.

Министр добавил, что, к сожалению, подтвердились "подозрения некоторых предпринимателей и предоставленная информация о том, что организуются взятки за решения VID".

Уже в ближайшее время министр планирует обсудить с руководством VID конкретные предложения по борьбе с коррупцией и для укрепления управления внутренней безопасности VID.

Как сообщалось, управление внутренней безопасности VID в рамках уголовного процесса после проведения объемных специальных следственных мероприятий на этой неделе задержало организованную группу лиц, которые требовали взятку в размере 65 тыс. евро для передачи ее должностному лицу VID.

Упомянутая взятка требовалась с целью договориться о том, чтобы должностное лицо VID, используя свое положение, обеспечило углубленные, нацеленные на негативное заключение проверки в отношении ряда конкретных компаний.

В настоящий момент под подозрением находятся два бывших должностных лица СГД, а также одно лицо, работающее в VID. В ходе расследования пяти вовлеченным в преступные действия лицам был присвоен статус подозреваемых. В четверг, 11 июня, двоих подозреваемых было решено взять под арест.