Рейтинг правительства Кариньша упал до самого низкого показателя
Foto: F64

В январе жители Латвии хуже оценивали работу правительства под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенные агентством SKDS.

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В социальной сети Twitter директор SKDS Арнис Кактиньш написал, что в январе те, кто скорее были недовольным работой правительства стали очень недовольны. Если с декабре среди опрошенных было 27% недовольных, то в январе этот показатель вырос до 37%. В свою очередь, доля довольных не изменилась.

Индекс оценки работы правительства в январе составлял 41 пункт, что на четыре пункта ниже, чем в декабре прошлого года.

Как отмечает агентство LETA, рейтинг правительства существенно снизился весной, но немного вырос в начале осени, а затем вновь пошел на спад. Индекс доверия в январе оказался самым низким за все время работы нынешнего правительства, то есть с февраля 2019 года.

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SKDS Арнис Кактиньш Кришьянис Кариньш
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