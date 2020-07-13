Рейтинги партий в Риге: рост у списка "Развития/За!" и "Прогрессивных", спад — у НКП

Самой большой поддержкой рижан на внеочередных выборах Рижской думы, случись эти выборы уже завтра, пользовалась бы партия "Согласие. Следующий по популярности — блок "Развитие/За!" и "Прогрессивные", за два месяца нарастивший рейтинг, в то время как у "Согласия" он снизился. Как пишет Rus.Lsm.lv, таковы результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения SKDS.

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Самую широкую поддержку избиратели в Риге готовы оказать "Согласию" — этой партии готовы отдать свои голоса 33,2% из тех участников опроса, кто раскрыл свой выбор. Из этой же группы за список "Развития/За!" и "Прогрессивных" проголосовало бы 23,3%, за единый список Национального и Регионального объединений — 8,6%. "Новое Единство" набрало бы среди "определившихся" респондентов 8,4% голосов.

Союзу "зеленых" и крестьян (СЗК) отдали бы свои голоса 6,1% раскрывших выбор рижских избирателей, "Честь служить Риге" поддержали бы 5,9%, "новых консерваторов" — 5,7%, Русский союз Латвии — 5%, за партию "Кому принадлежит страна?" (КПС, KPV) — 1,9%, а за "Альтернативных" — 1,5%.

Опрос SKDS проводился 2-6 июля на выборке в 810 респондентов — рижан-граждан, достигших избирательного возраста. Выборка была стратифицирована по полу, возрасту, семейному языку и так далее. Погрешность измерения составляет +/- 2 процентных пункта.