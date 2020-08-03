Рейтинги партий в Риге: "Согласие" утратило лидерство

Новейшие рейтинги политических партий перед внеочередными выборами в Рижскую думу показывают падение популярности партии «Согласие», которая больше не пользуется наибольшей поддержкой среди избирателей. Таковы результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения SKDS, пишет портал Lsm.lv.

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Наибольшую поддержку на предстоящих выборах в Рижскую думу избиратели на данный момент выражают совместному списку партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные". Совместный список этих партий готовы поддержать 14,9% жителей.

Второе место занимает партия "Согласие" (14,1%), возглавлявшая аналогичный рейтинг в предыдущем месяце, а тройку лидеров в настоящий момент замыкает совместный список Национального объединения и Объединения регионов Латвии (7,7%).

За "Новое Единство" были готовы проголосовать 5,9% респондентов, а за "Честь служить Риге" — 5,6%.

За пятипроцентным барьером, который требуется преодолеть для попадания в Рижскую думу", остались, в частности, Новая консервативная партия (4,5%), Русский союз Латвии (3,6%), Союз "зеленых" и крестьян (3,5%), "Новое Согласие" (3,4%) и KPV LV (1,5%).

Согласно данным нового опроса, 26,1% респондентов сообщили, что еще не решили, кому отдать свой голос и пойдут ли они на выборы, а 4,7% респондентов уже приняли решение на выборы не идти.

При рассмотрении ответов с учетом только тех респондентов, кто определился, за кого будет голосовать, списки лидеров не изменились, хотя показатели некоторых партий отличаются от показателей прошлого месяца.

Первое место удерживает объединение "Развитие/За!" и "Прогрессивных" (22,6%). Отдать голоса за "Согласие" готовы 21,5% опрошенных — на 11,7% меньше, чем в предыдущем месяце. За Нацблок и Объединение регионов готовы проголосовать 11,7% респондентов.

Следом в данном списке идут "Новое Единство" (9%), "Честь служить Риге" (8,5%), Новая консервативная партия (6,8%), Русский союз Латвии (5,5%), Союз "зеленых" и крестьян (5,3%), "Новое Согласие" (5,2%) и KPV LV (2,2%). У остальных партий — менее одного процента.

Опрос SKDS проводился 24-28 июля. В нем участвовали 1008 респондентов — рижан-граждан, достигших избирательного возраста. Выборка была стратифицирована по полу, возрасту, семейному языку и так далее. Погрешность измерения составляет +/- 1,9 процентных пункта.