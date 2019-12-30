Рейтинги: самый большой подъем месяца — у "Согласия", падение — у Нацобъединения

За прошедший год больше всего выросла поддержка избирателями партии "Новое Единство", самые большие потери понесла партия KPV LV - с ней остался лишь один из четырех избирателей, сообщила служба новостей LTV, со ссылкой на исследование общественного мнения центра SKDS. За последний месяц больше всех нарастила поддержку партия "Согласие".

Данные за декабрь свидетельствуют, что немного подрос рейтинг "Согласия" и слегка упал — у Национального объединения. Это позволило оппозиции СЗК подняться с третьего места на второе. На рейтинг Союза зеленых и крестьян не отразились санкции США против лидера входящей в союз партии Latvijai un Ventspilij Айвара Лемберга, потому что опрос проводился до того.

Исследование проводилось сразу после того, как министр среды Юрис Пуцис огласил свое решение об отставке Рижской думы. Но трудно понять, потянуло ли это вниз представленное Пуцисом объединение "Развитию/За!" и помогло ли партии "Согласие".

Четко обозначился главный проигравший года — KPV LV. Созданная Артуссом Кайминьшем партия скатилась за 5-процентный барьер и оказалась даже ниже некоторых не прошедших в Сейм партий..

Рейтинги партий в середине декабря (в скобках — статистическая ошибка):

"Согласие" — 13,4% (+/- 2,2%),

Союз зеленых и крестьян — 8% (+/- 1,8%),

Национальное объединение — 6,9% (+/- 1,7%),

Новое единство — 6,8% (+/- 1,7%),

Новая консервативная партия — 5,9% (+/- 1,6%),

"Развитию/За!" — 4,6% (+/- 1,4%),

"Прогрессивные" — 2,4% (+/- 1,0%),

Русский союз Латвии — 2,2% (+/- 1,0%),

Латвийское объединение регионов — 2,0% (+/- 0,9%),

"KPV LV" — 1,8% (+/- 0,9%),

Другие партии — 0,1% (+/- 0.2%)

Не знаю/ нет ответа — 26,7% (+/- 2,9%)

На выборы не пойдут — 19,2% (+/- 2,6%)

Если сравнивать новый рейтинг и данные на начало года — самый большой провал — тоже у KPV LV — почти в четыре раза. Вторые по величине проигрыша — Новая консервативная партия, которая потеряла почти половину избирателей.

Лишь возглавляемое премьером Кариньшем "Новое Единство" смогло не только не потерять позицию, но и набрать очки (с 4% до 6,8%). Рейтинг "Согласия" за год упал с 17,4% до 13,4%. У Нацобъединения падение за год - с 7,7% до 6,9%. Самыми верными оказались избиратели СЗК — их число сторонников неизменно.