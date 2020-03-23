Ректор Латвийской Христианской академии: в церковь пришел полицейский и потребовал персональный код

Ректор Латвийской Христианской академии Скайдрите Гутмане разместила в соцсети Facebook сообщение, в котором выразила свое возмущение тем, что в церковь, где она молилась, пришел с проверкой полицейский. Несмотря на введенное в Латвии чрезвычайное положение и призыв оставаться дома, Гутмане в 5 часов 45 минут утра явилась в церковь.

Полицейский потребовал от нее сообщить персональный код и сообщил, что на время сложной ситуации с распространением Covid-19 запрещены любые богослужения, в связи с чем он вынужден разогнать собравшихся и выписать протокол административного нарушения.

Гутмане посоветовала стражу закона "бояться бога", на что полицейский ответил "Какого еще бога" и пригрозил, что свяжется со своим начальством. В итоге он ограничился лишь тем, что записал персональный код Гутмане и заполнил какие-то бумаги.

Автор отметила, что происходившее в церкви нельзя было назвать организованным мероприятием, здание было "полупустым", а на полу с соответствующим новым правилам двухметровым интервалом размечены места, где должны стоять прихожане. "К иконам тоже — ближе двух метров не советут подходить", — пояснила Гутмане.

Ранее Министерство юстиции опубликовало на своем сайте сообщение, в котором особо подчеркнуло, что введенный правительством запрет на проведение любых мероприятий группами более 50 человек в общественных местах означает, что на данный момент в Латвии не разрешается проводить богослужения и мессы. Запрет распространяется на представителей всех конфессий.