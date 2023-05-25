Ректор Turība: "Советую смотреть не цену или бюджетные места, а подумать о будущем"

Крупнейший в странах Балтии частный латвийский вуз Turība получает больше заявок от иностранных студентов, чем может принять. При этом стандарты зачисления для иностранцев вуз ставит самые высокие, рассказал в интервью Латвийскому радио 4 ректор Turība Алдис Бауманис.

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По словам Бауманиса, дела у высшей школы бизнеса идут хорошо — высшее образование остается одной из главных статей латвийского экспорта. Желающие учиться в Turība студенты приезжают из десятков разных стран и проходят множество проверок.



"Мы говорим только с такими студентами, чей уровень оценок — не менее 60% из 100%. Студентам я cоветую смотреть не цену или бюджетные места, а подумать о будущем — о том, чем человек собирается заниматься дальше", — цитирует ректора радиостанция.

Бауманис также рассказал о преимуществах системного высшего образования перед самообразованием.

"Рынок труда все время меняется. На нем появляются такие профессии, о которых лет пять назад не слышали. Есть много случаев, когда самоучки обошли тех, кто учился в вузах. Но вуз — это системное образование, и статистика показывает, что у выпускников зарплаты выше, а процент периода безработицы — ниже. Образованные люди быстрее думают — их хорошо этому натренировали", — указал Бауманис.

Алдис Бауманис на должности ректора работает до 30 июня — далее его обязанности будет исполнять профессор Зане Дриньке. Более подробное интервью с ректором можно послушать в записи программы "Домская площадь".