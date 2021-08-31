Ремонт водопровода завершен: открывают переезд между Иманта и Золитуде

В ночь на вторник, 31 августа, завершен ремонт водопровода и сети канализации на ул. Золитудес на участке от Юрмалас гатве до ул. Чугуна. Поэтому со среды, 1 сентября, возобновляется движение транспорта между Иманта и Золитуде, сообщили порталу Delfi в муниципальном предприятии Rīgas ūdens.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечают на предприятии, указанный участок дороги уже асфальтирован, но еще необходимо провести работы по благоустройству территории. Тем не менее, переезд у железнодорожной станции "Иманта" будет открыт.

К тому же практически завершены работу на строительству сети по правой стороне пр. Курземе на участке от ул. Цериню до Юрмалас гатве.