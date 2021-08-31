Ремонт водопровода завершен: открывают переезд между Иманта и Золитуде

В ночь на вторник, 31 августа, завершен ремонт водопровода и сети канализации на ул. Золитудес на участке от Юрмалас гатве до ул. Чугуна. Поэтому со среды, 1 сентября, возобновляется движение транспорта между Иманта и Золитуде, сообщили порталу Delfi в муниципальном предприятии Rīgas ūdens.
Как отмечают на предприятии, указанный участок дороги уже асфальтирован, но еще необходимо провести работы по благоустройству территории. Тем не менее, переезд у железнодорожной станции "Иманта" будет открыт.
К тому же практически завершены работу на строительству сети по правой стороне пр. Курземе на участке от ул. Цериню до Юрмалас гатве.