Ремонт водопровода завершен: открывают переезд между Иманта и Золитуде
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В ночь на вторник, 31 августа, завершен ремонт водопровода и сети канализации на ул. Золитудес на участке от Юрмалас гатве до ул. Чугуна. Поэтому со среды, 1 сентября, возобновляется движение транспорта между Иманта и Золитуде, сообщили порталу Delfi в муниципальном предприятии Rīgas ūdens.

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Как отмечают на предприятии, указанный участок дороги уже асфальтирован, но еще необходимо провести работы по благоустройству территории. Тем не менее, переезд у железнодорожной станции "Иманта" будет открыт.

К тому же практически завершены работу на строительству сети по правой стороне пр. Курземе на участке от ул. Цериню до Юрмалас гатве.

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