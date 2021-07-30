Ремонтные работы ведутся на 114 участках государственных дорог
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В настоящее время ведутся строительные работы на 114 участках государственных дорог, на которых водителям приходится учитывать ограничения движения, сообщили агентству LЕТА на государственном предприятии Latvijas valsts ceļi.

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Поскольку продолжается реконструкция моста через Малую Юглу у Тинужи, до октября он будет закрыт для грузового транспорта.

В воскресенье, 1 августа, в Мадонском крае недалеко от Лаздоны пройдут соревнования по горным велосипедам, маршрут которых пересекает трассу P37, соединяющую Плявиняс, Мадону и Гулбене. В связи с соревнованием движение по этой дороге будет регулироваться Государственной полицией, но полностью закрыто не будет.

Latvijas valsts ceļi призывает водителей учитывать ограничения движения и дополнительное время в пути при планировании поездок.

Информация обо всех ремонтах государственных дорог и ограничениях движения доступна на карте строительных работ на сайте Latvijas valsts ceļi.

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LETA

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LETA

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