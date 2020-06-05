Ремонты дорог — по всей Латвии: ограничено движение на Юрмальском, Елгавском и Видземском шоссе

Сейчас более чем на 50 участках государственных дорог проходят ремонтные работы, сообщает LSM.lv. Latvijas Valsts ceļi призывают водителей считаться с ограничениями движения, планируя свои поездки, а также соблюдать ограничения и сигналы светофоров.

Вблизи Риги самые существенные ограничения связаны с ремонтом на Юрмальском шоссе от Риги до Юрмалы, Елгавском шоссе от Яунолайне до моста Мисас и Видземском шоссе от Гаркалне до "Сените".

Ограничения отмечены на сайте Latvijas Valsts ceļi и в приложении Waze.

На Видземском шоссе местами для движения открыта только одна полоса, ограничения скорости составляют 30 км/ч, в других местах — 70 км/ч. Ограничение скорости до 30 км/ч установлено и на развилке Валмиерского шоссе у "Сените".

На участке Елгавского шоссе Яунолайне — мост Мисас закрыта полоса движения в сторону Риги. Много где запрещены повороты налево. Ограничение скорости составляет 70 км/ч, чтобы проехать участок ремонта, потребуются полчаса.

На Юрмальском шоссе закрыт съезд с Рижской объездной дороги в сторону Юрмалы и съезд с Юрмальского шоссе в сторону Бабите. Чтобы попасть в Бабите, следует использовать улицу Рожу. Ограничение скорости — 70 км/ч.

Помимо прочего, существенные ограничения движения и скорости введены на двух участках Лиепайского шоссе и участке Рижской объездной дороги Балтезерс — Саулкалне. Чтобы проехать ремонтируемые участки на региональных дорогах, может потребоваться от получаса до часа.