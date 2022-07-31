Решение о поддержке жителей в отопительном сезоне Кабмин примет 9 августа

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил в микроблоге Twitter, что 9 августа правительство планирует принять решение о пакете государственной поддержки жителей в следующем отопительном сезоне.

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Премьер-министр отмечает, что "рост цен на энергоносители, в том числе на газ, в Латвии и в мире, является следствием жестокой войны России в Украине", информирует агентство LETA.

Кариньш напоминает, что правительство концептуально определилось с пакетом поддержки жителей в размере 350 миллионов евро на следующий отопительный сезон. Правила реализации этого плана готовятся к заседанию Кабмина 9 августа.

Ранее сообщалось, что в связи с дальнейшей прогнозируемой высокой цены на газ правительство приняло решение о пакете адресной поддержки жителей Латвии в размере 350 млн евро. Поддержка должна начаться осенью, она будет оказываться наиболее нуждающимся жителям. Предполагается, что при определенных потолках цен на энергоресурсы, благодаря поддержке государства отдельным категориям населения будет компенсировано 50% их затрат.