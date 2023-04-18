Решение о ремонте жилого дома сможет принять меньшинство собственников квартир. Сейм рассматривает поправки к закону

Комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений утвердила в первом чтении поправки к Закону "О квартирной собственности", предусматривающие упрощение процесса принятия решений — в том числе, о ремонтах и реновации жилого дома — собственниками квартир. Законопроект предусматривает снижение кворума собраний общества собственников квартир, что убыстрит принятие решений в сфере энергоэффективности, сообщает агентство LETA.

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В то же время парламентская комиссия усматривает ряд проблемных моментов в законопроекте, который упрощает принятие решений собственниками квартир. А потому просит подкомиссию Сейма по жилью рассмотреть проблемные вопросы дополнительно. На подготовку предложений ко второму чтению дан один месяц.

Решения будет принимать активное меньшинство

Автор поправок, министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) утверждает, что "до сих пор в многоквартирных домах решение о реновации или необходимом ремонте принималось 50+1 голосами собственников дома. Однако это не способствует оперативному принятию решений в случаях, когда большинство жильцов дома не вовлечены в управление зданием. Например, необходимо улучшить техническое состояние домов, построенных в советское время. Также большинство многоквартирных домов в Латвии не энергоэффективны, и без полной реконструкции этих зданий снизить платежи жителей за тепловую энергию практически невозможно".

Сейчас законом установлено, что общее собрание собственников квартир правомочно принимать решения, если в нем участвуют большинство собственников квартир -

50+1. Министерство экономики предлагает усовершенствовать регламент голосования собственников квартир, определив, что если общее собрание не имеет право принимать решения (нет кворума — участвуют менее половины от числа собственников), то оно может быть созвано снова. Поправки предусматривают, что в случае повторного созыва общего собрания с той же повесткой дня в течение месяца, для принятия решения снижается кворум. То есть, принимать решение вправе общество собственников квартир, зарегистрированных в реестре участников, представляющих более одной трети всех квартир, а не 50+1 квартир.

Схожее решение предусмотрено и для опросов. Если собственники квартир, представляющие более половины всех квартирных объектов, не предоставили письменный ответ в указанный срок, в течение месяца может быть организован повторный опрос, в котором принять решение можно голосами "за" только трети собственников квартир.

Риски принятия решений меньшинством

На заседании комиссии бывший мэр Сигулды и депутат от Национального объединения Угис Митревичс обратил внимание на то, что поправки распространяются и на утепление жилья.

Представители Минэкономики пояснили, что для осуществления утепления многоквартирного дома обычно обществу собственников приходится брать кредит. В свою очередь, банк вправе потребовать от такого клиента, чтобы решение об утеплении дома в кредит поддержало большее число собственников квартир, чем будет установлено законом. В то же время Минэкономики отметило, что достигнута договоренность с Altum, который готов финансировать и решения, не подкрепленные большинством голосов.

Исходя из ответа, Митревичс сделал вывод: в Риге утепленя домов не будет. Политик считает, что установка одной трети голосов в качестве кворума оптимальна для регионов страны, но вопрос в том, не станет ли и такой низкий порог кворума проблемой для столицы.

Депутат Сейма Скайдрите Абрама ("Прогрессивные") также выразила скептицизм по поводу эффективности предложенных поправок. По ее словам, поправки предназначены для незначительных изменений внутреннего распорядка домов, а не для серьезных решений, связанных с финансовыми вложениями. Также депутат подчеркнула, что речь идет не о новых домах, которые не нуждаются в каких-либо улучшениях, а о домах, которые находятся на грани обрушения, и жильцы этих домов, например, пенсионеры, не в состоянии платить за ремонт, считает Абрама.

В свою очередь, депутат Ингмар Лидака ("Объединенный список") считает, что это инструмент для активизации общества. Если неактивные жильцы дома узнают, что треть приняла решение "за их спиной", они тоже придут на следующее собрание, уверен депутат.

Представитель Латвийской ассоциации управлящих домами подчеркнул, что в поправках, разработанных Министерством экономики, срок принятия решения составляет шесть месяцев, а это — слишком много. Ассоциация также считает, что решение, принятое меньшинством, таит в себе риски, поскольку легко оспаривается. В то же время управляющие признают, что такие поправки — метод повышения ответственности владельцев квартир.

Угис Митревичс также отметил, что утепление дома, как и любое другое решение по благоустройству многоквартирного дома, также является инвестицией в будущее личного имущества.

Юридическое бюро Сейма обратило внимание депутатов на то, что порядок, предусматривающий внедрение принципа принятия решений меньшинством, будет применяться к регулированию частных прав, поэтому необходимо оценить, не противоречит ли он Сатверсме. Необходимо оценить, каковы аргументы, почему одна треть или меньшинство будут иметь привилегию для принятия решения. Если комиссия решит концептуально поддержать поправки в Закон "О квартирной собственности", то формулировка должна быть уточнена, подчеркнули в Юридическом бюро Сейма.