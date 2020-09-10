Решение по иску "Нового Согласия" о результатах выборов в Рижскую думу будет известно на следующей неделе
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Решение Административного окружного суда по иску "Нового Согласия", в котором партия оспаривает результаты внеочередных выборов в Рижскую думу, будет известно 14 сентября, в 17:00. Об этом сегодня сообщили в суде.

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На состоявшемся сегодня заседании были заслушаны представители истца и Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В отсутствие других сторон суд также заслушал представителей Службы государственной безопасности, которые заявили, что в проведении выборов не констатировано умышленных попыток повлиять на их исход.

Суд также заслушал двух свидетелей - руководителей 144-го и 97-го избирательных участков, которые пояснили, каким образом возникла ситуация с непроштампованными конвертами. По их словам, в обоих случаях причиной стала невнимательность.

Ранее ЦИК приняла решение отклонить все поданные партиями жалобы, касающиеся результатов внеочередных выборов в Рижскую думу, и не отменять результаты выборов как на отдельных участках, где были зафиксированы нарушения, так и в столице в целом.

С заявлениями в ЦИК, оспаривая результаты выборов, обратились четыре партии - "Новое Согласие", "Согласие", Русский союз Латвии и "Альтернатива".

В заявлениях указывалось, что на 97-м и 144-м избирательных участках было обнаружено более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными. Также некоторые избиратели, подавшие заявки на голосование по месту жительства, не смогли принять участие в выборах, поскольку к ним не пришли представители избирательной комиссии.

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LETA

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Русский союз Латвии Новое Согласие ЦИК
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