Решения о бустере для пациентов с проблемами со здоровьем принимаются за закрытыми дверями
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Людей, у которых возникли серьезные проблемы со здоровьем после первичной вакцинации от Covid-19, семейные врачи направляют в Клиническую университетскую больницу им. П. Страдиньша или Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, чтобы консилиум принял решение о возможности их бустерной вакцинации.

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Как отмечает Latvijas avīze, однако решение принимается за закрытыми дверями, без приглашения самих пациентов, даже с очень серьезными проблемами со здоровьем. И решение не сообщается самому пациенту, не говоря уже о его разъяснении. Оно размещается на сайте www.covid19sertifikats.lv, и человек, увидев его, недоумевает, почему врачи не задали пациенту никаких вопросов.

Улдис Митенбергс, глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Латвии, говорит: "Главная задача консилиума медиков — оценить, что лучше для конкретного человека. Если решено, что бустерная вакцинация все же необходима, следовало бы разъяснить это решение лицу, которого оно касается.

Всемирная организация здравоохранения разработала этические принципы, и позиция совершенно ясна: ВОЗ рекомендует делать все возможное для просвещения и убеждения людей в необходимости вакцинации".

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