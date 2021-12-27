ReTV: МВД закупило 657 камер для полицейских на сумму более полумиллиона евро

Не так давно правительство решило выделить Министерству внутренних дел (МВД) почти 600 тысяч евро на обеспечение сотрудников полиции индивидуальными компактными видеокамерами. Деньги на эти цели были выделены из госбюджета на непредвиденные расходы. Дополнительные камеры необходимы как для поддержания общественного порядка, так и для снижения риска коррупции в работе самих полицейских. Весной прошлого года Госконтроль сообщил, что из примерно 140 ранее закупленных камер по назначению используются только 18. Так ли нужны новые?

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Полицейский Иварс Божевниекс говорит, что он, как и его коллеги, которые ходят на работу, ежедневно пользуется камерой. Он прикрепляет ее к форме, как только приступает к своим обязанностям.

"Камера помогает определить нарушение или состав преступления с целью облегчения дальнейшего расследования и подтверждения доказательств. Если мы останавливаем водителя, функция записи включается уже на пути к водителю, и все разговоры записываются", — рассказал инспектор.

Индивидуальные камеры стали использовать не только для сбора улик против правонарушителей, но и для снижения коррупции среди полицейских. Однако, как выяснил телеканал ReTV в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), не зафиксировано ни одного случая, когда камера зафиксировала бы как полицейский берет взятку, что послужило бы основанием для возбуждения дела. Таких записей не поступало в Бюро внутренней безопасности, учреждение, которое выявляет, расследует и предотвращает преступления в рамках Министерства внутренних дел.

Как говорится в сообщении Информационного центра МВД, стоимость одного комплекта индивидуальных камер по заключенному договору составляет 740 евро без НДС. При нулевом финансировании — более полумиллиона евро из средств госбюджета на непредвиденные расходы — было закуплено 657 новых видеокамер, однако министерство запрашивает более 1200 таких камер.

Интересно, что еще весной прошлого года Госконтроль установил, что ранее было закуплено 142 камер на сумму более 100 тысяч евро, но только 18 из них использовались по назначению.

"Нам необходимо улучшать техническую поддержку, чтобы на форме каждого сотрудника правоохранительных органов была установлена камера. Это поможет нам упростить работу, поэтому нужно закупать технику", — пояснила представитель Госполиции Симона Гравите.

В МВД и полиции не стали комментировать, были ли камеры закуплены только для полицейских или же и для других сотрудников Министерства внутренних дел.

ReTV напоминает, что камеры могут быть особенно актуальны во время пандемии, когда на полицейских возлагаются различные дополнительные обязанности, такие как наблюдение за режимом ведения домашнего хозяйства и устранение беспорядков на различных несанкционированных акциях.