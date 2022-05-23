Reuters: Латвия и еще три страны ЕС потребуют использовать активы РФ для восстановления Украины

Латвия, Эстония, Литва и Словакия призовут направить российские активы, замороженные Евросоюзом, на финансирование восстановления Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст совместного письма, которое во вторник, 24 мая, будет представлено министрам финансов ЕС.

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"Значительная часть расходов на восстановление Украины, включая компенсации жертвам российской военной агрессии, должна быть покрыта Россией", — говорится в совместном письме, с которым ознакомились журналисты.

Представители четырех стран, подготовивших письмо, отметили, что ЕС и другие страны уже заморозили государственные резервы РФ на сумму около 300 млрд долларов, а также активы, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам. В письме, с которым ознакомилось Reuters, также говорится о необходимости начать подготовку новых санкций против Москвы.

Еврокомиссия заявила в прошлую среду, что проверит, возможно ли использовать замороженные российские активы для финансирования Украины и не противоречит ли такое решение национальным законодательствам и нормам Евросоюза. Авторы письма подчеркивают, что, если такая возможность не будет найдена, необходимо использовать арестованные активы как рычаг воздействия на Россию и освободить их из-под ареста только тогда, когда Россия возместит нанесенный Украине ущерб.