Ревизоры: тестирование на Covid-19 в центрах социального ухода началось с запозданием

Всеобъемлющее и регулярное тестирование клиентов и работников центров социального ухода началось с запозданием - лишь в декабре прошлого года, хотя с ноября по декабрь заболеваемость выросла в четыре раза, сообщает Госконтроль.

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Ревизоры отмечают, что несмотря на рост заболеваемости, в ноябре 2020 года Министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний продолжали дискутировать о необходимости вводить скрининг в центрах социального ухода.

Во время ревизии Госконтроль пришел к выводу, что ответственные учреждения, в том числе Министерство благосостояния, действовали согласно требованиям нормативных актов в рамках своей компетенции.

“Однако с обострением ситуации и ростом заболеваемости, всё ещё не было единого и координированного управления ситуацией, в том числе своевременного профилактического тестирование клиентов и работников центров соцухода”, - указали в Госконтроле.

Впервые профилактическое тестирование на Covid-19 применялось в апреле и мае 2020 года, когда в центрах ухода выросла заболеваемость. Осенью 2020 года центры ухода о необходимости ввести профилактическое тестирование были проинформированы только 26 ноября. Госконтроль считает, что риски заражения возросли из-за давних проблем в учреждениях - несоответствие помещений, недостаточное количество персонала и его квалификация, проблемы с качеством медицинской помощи, доступной клиентам центров.

Госконтроль отмечает, что единое управление ситуацией началось лишь 19 января, когда правительство дало задание ответственным ведомствам разработать план действий для ограничения распространения Covid-19 в центрах социального ухода. План был утвержден 3 февраля. По мнению Госконтроля, этот план было необходимо разработать в начале распространения вируса или, по крайней мере, как только повторно выросла заболеваемость.