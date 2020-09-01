Резекне выделило финансирование на дополнительные занятия по русскому языку и литературе

Для того чтобы в первом семестре обеспечить факультативные занятия по русскому языку и литературе в школах Резекне, городская дума сегодня решила выделить 5227 евро, сообщает LETA.

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В этом году сократится количество часов, выделенных на русский язык и литературу в 1, 4 и 7 классе, до трех часов в неделю. В связи с этим школы города попросили думу оплатить факультативные занятия. Это необходимо для развития компетенции учеников в русском языке, сохранения их этнической идентичности и формирования межкультурного диалога.

В Резекненской второй средней школе, третьей средней школе и шестой средней школе на это будут выделены 12 часов в неделю, а в четвертой средней школе - четыре часа.