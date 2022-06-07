Резекненская дума решила перенести памятник советским воинам

Во вторник, 7 июня, на чрезвычайном заседании Резекненской думы было принято решение о переносе памятника "Освободителям Резекне'' на Братское кладбище, которое находится в Резекне, на улице Миера. Об этом агентству LETA сообщили в самоуправлении.

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Муниципальному управлению по городской среде и развитию необходимо будет обеспечить перемещение и установку памятника на территории Братского кладбища, сохранив архитектурный вид монумента. Необходимое финансирование для перемещения памятника будет обеспечено из программы муниципального бюджета на 2022 год "Средства для непредвиденных случаев".

Решение о переносе памятника "Освободителям Резекне" в более подходящее в историческом контексте место — территорию кладбища на улице Миера, где захоронены павшие во Второй мировой войне красноармейцы — депутаты приняли с учетом геополитической ситуации в мире и, стараясь не допустить обострения международных отношений и возможных провокаций в отношении исторического наследия Резекне, которое в обществе воспринимается неоднозначно.

Таким образом, на территории кладбища уже исторически сложился комплекс захоронений советских солдат и перенос посвященного этой тематике памятника завершит создание ансамбля в честь память жертв Второй мировой войны и павших солдат.

Памятник "Освободителям Резекне" был открыт 3 июня 1976 года в честь 32-летия "освобождения города от немецко-фашистских захватчиков". Авторами монумента являются скульпторы Отто Калейс и Оярс Силиньш, а также архитектор Элмарс Салгусс.