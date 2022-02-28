Резекненское самоуправление призывает не переносить ответственность за агрессию России на русскоязычных Латвии
Foto: LETA

Депутаты Резекненской городской думы единогласно поддержали подготовленную председателем думы Александром Барташевичем ("Согласие") резолюцию, в которой осуждается военное нападение России на Украину и выражается солидарность с Украиной и ее народом, а также содержится призыв к жителям Латвии не перекладывать ответственность за происходящее на русскоязычных Латвии.

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Самоуправление также выражает готовность оказывать поддержку народу Украины, который пострадал от военных действий, используя имеющиеся у самоуправления ресурсы.

Депутаты призывают латвийское общество сплотиться в поддержку мира на Украине и оказать помощь людям, которые пострадали в результате агрессии.

Также самоуправление призывает жителей страны не переносить ответственность за происходящее на русскоязычных Латвии, не способствовать разжиганию розни, сохраняя мир и внутреннюю стабильность в стране.

Свой вариант резолюции на заседании думы предложили также депутаты оппозиции, которые хотели включить в нее обязательство самоуправления не сотрудничать с местными органами России, однако Барташевич подчеркнул, что сотрудничество с Россией в любом случае не представляется возможным.

Резекненское самоуправление в настоящее время реализует два трансграничных проекта в сотрудничестве с Псковом и Островом, но они уже находятся в финальной фазе.

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