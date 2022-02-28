Резекненское самоуправление призывает не переносить ответственность за агрессию России на русскоязычных Латвии

Депутаты Резекненской городской думы единогласно поддержали подготовленную председателем думы Александром Барташевичем ("Согласие") резолюцию, в которой осуждается военное нападение России на Украину и выражается солидарность с Украиной и ее народом, а также содержится призыв к жителям Латвии не перекладывать ответственность за происходящее на русскоязычных Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Самоуправление также выражает готовность оказывать поддержку народу Украины, который пострадал от военных действий, используя имеющиеся у самоуправления ресурсы.

Депутаты призывают латвийское общество сплотиться в поддержку мира на Украине и оказать помощь людям, которые пострадали в результате агрессии.

Также самоуправление призывает жителей страны не переносить ответственность за происходящее на русскоязычных Латвии, не способствовать разжиганию розни, сохраняя мир и внутреннюю стабильность в стране.

Свой вариант резолюции на заседании думы предложили также депутаты оппозиции, которые хотели включить в нее обязательство самоуправления не сотрудничать с местными органами России, однако Барташевич подчеркнул, что сотрудничество с Россией в любом случае не представляется возможным.

Резекненское самоуправление в настоящее время реализует два трансграничных проекта в сотрудничестве с Псковом и Островом, но они уже находятся в финальной фазе.