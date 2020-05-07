Режим ЧС продлен до 9 июня, в общественном транспорте введут обязательное ношение масок (20:30)

Сегодня правительство Латвии решило продлить чрезвычайную ситуацию до 9 июня, предусмотрев ослабление ограничений.

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После 12 мая будут разрешены собрания не более 25 человек одновременно, все они должны соблюдать дистанцию два метра. В общественном транспорте введут обязательное ношение масок.

В числе прочего, будут разрешены групповые тренировки, если в них принимают участие не более 25 человек. Занятия спортом в помещениях должны быть не дольше трех часов, а тренировки на свежем воздухе могут проходить без временных ограничений. Занимающиеся спортом люди должны соблюдать дистанцию два метра.

Спортом можно будет заниматься лицам старше семи лет, соблюдая указания тренера или руководителя занятий.

Министерство культуры сообщает, что правительство разрешило после 12 мая проводить небольшие общественные мероприятия - тоже до 25 человек. Длительность мероприятия не может превышать три часа, а участники должны соблюдать дистанцию два метра. Организаторы должны обеспечить наличие средств дезинфекции.

После 12 мая постепенно начнут работать музеи, библиотеки и частные культурные пространства, например, кинотеатры и концертные залы. Все они смогут возобновить работу только после того, как введут санитарный протокол. Будет разрешено организовывать культурные мероприятия, в которых можно участвовать, не выходя из автомобиля.

Откроются детские сады для детей в возрасте от пяти до шести лет.

Торговые центры смогут работать в выходные и праздники, соблюдая прежние меры предосторожности и призывая клиентов дистанцироваться. В Министерстве экономики сообщили, что ограничение на работу по выходным будет снято 12 мая.

Рестораны и места развлечений смогут работать до полуночи.

Говоря о туризме и поездках, правительство сегодня разрешило туроператорам организовывать поездки по странам Балтии, а также сняло ограничения на командировки и рабочие поездки в пределах Латвии, Литвы и Эстонии.

Как уже сообщалось, страны Балтии готовы открыть внутренние границы с 15 мая. По возвращению домой из Литвы и Эстонии не надо будет самоизолироваться на 14 дней.

12 марта в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация. В связи со снижением распространения нового коронавируса, правительство решило ослабить ограничительные меры.