Режим ЧС в Латвии: какие ограничения отменены и что остается в силе?

На прошлой неделе правительство Латвии решило до 9 июня, продлить режим чрезвычайной ситуации, который был объявлен в стране еще 13 марта. Однако ряд введенных ограничений смягчен. Портал Delfi обобщил информацию о том, что уже разрешено и по-прежнему запрещено в Латвии с 12 мая.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Напомним, что Латвия вводила ограничения поэтапно, учитывая развитие ситуации. Также поэтапно запреты будут отменяться. Правда, с оговоркой, если страну не накроет новая волна заражения Covid-19, а система здравоохранения будет справляться в наплывом пациентов.

Выход страны из ЧС, настаивают эксперты, напрямую зависит от каждого из нас. Чем строже мы будем соблюдать меры изоляции, тем быстрее преодолеем кризис и вернемся к обычной жизни, в том числе начнем восстанавливать экономику. Моментальная отмена ограничений невозможна, поскольку вирус никуда не исчез, а по-прежнему циркулирует.

Правительство Латвии обещает вновь пересмотреть меры изоляции через четыре недели. А пока в силе следующие ограничения:

Правило 2+2 откорректировали. Разрешены публичные и частные мероприятия с участием до 25 человек (максимальная продолжительность в помещении — три часа, на открытом воздухе — без ограничений).

Без соблюдения дистанции 2 метра собираться в общественных местах, как и прежде, могут не более двух лиц или лица, проживающие в одном домохозяйстве, родители и несовершеннолетние дети, даже если они не живут вместе, коллеги по работе или по службе.

Разрешены пикеты, митинги, собрания, шествия и религиозные мероприятия. Организаторы должны обеспечивать дистанцию между участниками и доступность средств дезинфекции. Лимит 25 человек не относится к мероприятиям, в которых можно участвовать не выходя из легкового автомобиля.

В мероприятиях не могут участвовать лица, которым предписано соблюдать строгую изоляцию или домашний карантин, а также лица с признаками заболеваний дыхательных путей. Также запрещены угощения с общими закусками и напитками.

В общественном транспорте — "масочный режим". Маска, шарф или платок должны закрывать рот и нос пассажира. Самоуправления могут вводить дополнительные условия по использованию общественного транспорта.

Обязанностью перевозчика является проинформировать пассажиров об этом требовании. В свою очередь пассажирам, заметившим, что кто-то не соблюдает требования, рекомендуется сообщить о нарушении кондуктору или водителю.

Водители транспортных средств, в которые пассажиры заходят через передние двери, например, водители автобусов на региональных маршрутах, смогут не пустить пассажира, если он не использует маску или платок.

Спорт разрешен, но с ограничениями. Работу могут возобновить бассейны, фитнес-центры и спортивные залы. Но разрешены лишь бесконтактные тренировки, а их участники обязаны соблюдать ряд ограничений, в том числе придерживаться дистанции в два метра. В душах и раздевалках спортивных баз нельзя будет находиться дольше 15 минут.

Время тренировки в закрытом помещении не может превышать три часа, а для тренировок на открытом воздухе лимит не установлен. В тренировках не могут участвовать дети младше семи лет.

Неорганизованные спортивные тренировки без присутствия сертифицированного тренера и соблюдения требований дистанцирования по-прежнему запрещены.

Туризм в Балтии разрешен, то есть можно организовывать поездки по странам Балтии — Латвии, Литве и Эстонии. Ранее сообщалось, что с 15 мая страны Балтии откроют внутренние границы для свободного перемещения жителей. Но по возвращению домой из Литвы и Эстонии не надо будет самоизолироваться на 14 дней.

Торговые центры открыты по выходным (запрет был введен 24 марта). С 12 мая отменен запрет на работу торговых центров в выходные и праздничные дни. При этом сохраняются меры предосторожности, в том числе предупреждения о соблюдении двухметровой дистанции, ограничительные знаки, а раз в 15 минут должны транслироваться объявления на латышском языке о необходимости не задерживаться в магазинах и следовать указателям. Торговые центры дополнительно могут разместить информацию и на иностранных языках.

В кафе, ресторанах и иных местах общепита правило двух метров сохраняется. Как и раньше: за одним столиком — максимум два человека (исключение — члены одной семьи). В кассах и зоне обслуживания клиентов по-прежнему нужно соблюдать дистанцию в два метра. В местах общественного питания сохраняется правило "один посетитель на 4 квадратных метра". Рестораны и места развлечений смогут работать до полуночи.

В детсадах больше не нужны еженедельные заявления. До сих пор родители должны были раз в неделю предоставлять справку о том, что в течение последних 14 дней они или ребенок не были за рубежом. После 12 мая такие справки будут больше не нужны.

Занятия в детских садах возобновятся для тех детей, для которых дошкольное образование обязательно (5-6-летки). Для более младших, как и раньше, будут работать дежурные группы, если детский сад может обеспечить такую услугу.

Культурная жизнь возвращается. Культурные и развлекательные заведения могут начинать работу не ранее 7 часов и заканчивать не позже 24 часов. Первые возобновляют работу музеи, библиотеки, Национальный архив и частные культурные учреждения.

Латвийские школы и вузы остаются на карантине. Поэтому учебный процесс до конца года будет обеспечен удаленно. Исключение — централизованные экзамены для 9-х и 12-х классов, которые будет организованы в школах при соблюдении мер безопасности (дистанция, маски, дезинфекция). Также разрешены отдельные очные консультации.

Министр образования и науки Илга Шуплинска также сообщила, что проверочные работы для других учащихся и студентов надо организовать удаленно. Исключение — лабораторные работы, которые можно провести только очно.

Международные пассажирские перевозки все еще под запретом. Решение может быть принято на этой неделе после консультаций внешнеполитических ведомств Латвии, Литвы и Эстонии. Поэтому пока закрыт Рижский международный аэропорт. Авиакомпании приостановили предварительную продажу билетов.