Результат проливных дождей: в Латвии выросли первые в этом сезоне лисички

После дождей последних дней грибники местами в Курземе и Видземе уже собрали первые в этом сезоне лисички, подтвердила агентству LETA миколог Латвийского национального музея природы Инита Даниэле.
Она подчеркнула, что самым важным условием роста грибов является достаточная влажность. Если грибница хорошо пропитана и умеренно теплая, то может начаться грибной сезон.
В настоящее время дождь неравномерно затронул всю Латвию. Там, где были более сильные ливни, уже начали расти грибы, в основном в Курземе и Видземе, добавила миколог.
Даниэле, проанализировав прогноз погоды на ближайшие недели, допускает, что он может быть благоприятен для роста грибов.