Результат проливных дождей: в Латвии выросли первые в этом сезоне лисички
Foto: LETA

После дождей последних дней грибники местами в Курземе и Видземе уже собрали первые в этом сезоне лисички, подтвердила агентству LETA миколог Латвийского национального музея природы Инита Даниэле.

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Она подчеркнула, что самым важным условием роста грибов является достаточная влажность. Если грибница хорошо пропитана и умеренно теплая, то может начаться грибной сезон.

В настоящее время дождь неравномерно затронул всю Латвию. Там, где были более сильные ливни, уже начали расти грибы, в основном в Курземе и Видземе, добавила миколог.

Даниэле, проанализировав прогноз погоды на ближайшие недели, допускает, что он может быть благоприятен для роста грибов.

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