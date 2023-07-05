Результат проливных дождей: в Латвии выросли первые в этом сезоне лисички

После дождей последних дней грибники местами в Курземе и Видземе уже собрали первые в этом сезоне лисички, подтвердила агентству LETA миколог Латвийского национального музея природы Инита Даниэле.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Она подчеркнула, что самым важным условием роста грибов является достаточная влажность. Если грибница хорошо пропитана и умеренно теплая, то может начаться грибной сезон.

В настоящее время дождь неравномерно затронул всю Латвию. Там, где были более сильные ливни, уже начали расти грибы, в основном в Курземе и Видземе, добавила миколог.

Даниэле, проанализировав прогноз погоды на ближайшие недели, допускает, что он может быть благоприятен для роста грибов.