Результат ужесточения санкций: МВД проанализирует ситуацию с вождением в нетрезвом виде
Foto: Shutterstock

В конце лета и осенью МВД проанализирует, как ужесточение санкций повлияло на вождение в нетрезвом состоянии, заявил во вторник журналистам министр внутренних дел Марис Кучинскис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Эксперты проанализируют влияние прошлогодних поправок в закон, которые ужесточили условия в отношении пьяных водителей, и решит, что еще нужно улучшить.

Министр обратил внимание, что пойманные нетрезвые водители – это только видимая часть, так как есть и не пойманные. Возможно, тут следует обратить внимание на совершенствование технических средств.

Уже сообщалось, что в ноябре прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или анализе крови превышает 1,5 промилле.

Транспортное средство конфискуется, если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения или отказался от проверки на наличие в организме одурманивающих веществ. В случаях, когда транспортное средство, управляемое в состоянии алкогольного опьянения, принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подросток и стресс. Как омега-3 может помочь организму в переходном возрасте
Подросток и стресс. Как омега-3 может помочь организму в переходном возрасте
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Покупки в интернете как в обычном магазине