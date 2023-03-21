Результат ужесточения санкций: МВД проанализирует ситуацию с вождением в нетрезвом виде

В конце лета и осенью МВД проанализирует, как ужесточение санкций повлияло на вождение в нетрезвом состоянии, заявил во вторник журналистам министр внутренних дел Марис Кучинскис.

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Эксперты проанализируют влияние прошлогодних поправок в закон, которые ужесточили условия в отношении пьяных водителей, и решит, что еще нужно улучшить.

Министр обратил внимание, что пойманные нетрезвые водители – это только видимая часть, так как есть и не пойманные. Возможно, тут следует обратить внимание на совершенствование технических средств.

Уже сообщалось, что в ноябре прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или анализе крови превышает 1,5 промилле.

Транспортное средство конфискуется, если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения или отказался от проверки на наличие в организме одурманивающих веществ. В случаях, когда транспортное средство, управляемое в состоянии алкогольного опьянения, принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.