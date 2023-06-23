Результаты централизованных экзаменов за 9-й класс будут доступны на портале Latvija.lv после выходных

Результаты централизованных экзаменов за 9-й класс будут доступны на портале услуг государственного управления Latvija.lv в следующий понедельник, 26 июня, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки.

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Анце Яка, консультант Министерства образования по коммуникации, подтвердила, что в сенйчасшколы имеют доступ к данным обо всех трех централизованных экзаменах в 9-м классе, включая и результаты централизованного экзамена по английскому языку.

В синхронизации данных между платформами, которые должны обеспечить доступ к результатам централизованных экзаменов, в среду, 21 июня, произошли сбои. За починку системы взялись четыре технических службы и поставщики услуг. К вечеру среды в школы были переданы данные по экзамену по математике, а к четвергу — данные по экзаменам по латышскому, немецкому и французскому языкам.

Министерство образования заверяет, что задержка с синхронизацией данных не вызовет затруднений для приема общеобразовательными школами и гимназиями заявлений о приеме в 10-12-е классы. Учебные заведения проинформированы о тех школьниках, которым не удалось набрать минимум 10% хотя бы на одно из экзаменов.

Родители на уходящей неделе выражали недовольство ситуацией с недоступностью результатов экзаменов в соцсетях. Девятиклассники отправились отмечать выпускной, даже не зная, получили ли они основное образование. Родители также указывали, что некоторые учащиеся получили информацию о том, что они не набрали необходимую сумму процентов для получения сертификата об основном, но при проверке данных оказалось, что они неверны.

Анце Яка подтвердила, что были зафиксированы 34 таких случая, но причины произошедшей дезинформации неизвестны.

Это первый год, когда успеваемость выпускников 9-х классов оценивается на всех госэкзаменах в процентах.

Если учащийся не набрал 10% хотя бы на одном из экзаменов, то он получит в этом учебном году только свидетельство об окончании девятилетки, но будет вынужден пересдать выпускные экзамены в конце следующего учебного года.