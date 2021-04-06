Результаты проверки связи вакцины AstraZeneca и редких тромбов станут известны на этой неделе
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) на этой неделе представит полное заключение о связи вакцины производства AstraZeneca и образованием очень редких тромбов, сообщает LETA. Ранее один из представителей агентства сообщил, что видит связь между вакциной и тромбами.

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"На мой взгляд, очевидно, что есть связь с вакциной. Но мы пока не знаем, что вызывает эту реакцию", - сказал глава отдела биологических рисков для здоровья и стратегии вакцин ЕАЛС Марко Кавалери в интервью итальянской газете "Il Messaggero”.

ЕАЛС в ответ на это заявление уточнило, что комитет по безопасности агентства еще не пришел к окончательным выводам, и рассмотрение вопроса продолжается.

"Мы сообщим и проведем пресс-конференцию сразу после того, как завершится проверка. Пока ожидается, что это будет завтра или в четверг", - сообщили в ЕАЛ.

Позже еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес сообщила, что ЕАЛ, скорее всего, примет решение в среду.

Случаи образования тромбов у людей, вакцинированных AstraZeneca, подорвали доверие общества к этой вакцине.

После приостановки использования AstraZeneca в нескольких странах ЕАЛ заявило, что преимущества вакцины перевешивают риски, и ее использование следует продолжать. Тем не менее агентство признало, что связь между тромбами и вакциной возможна, и на этой неделе опубликует более полную оценку.

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