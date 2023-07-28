Риекстиньш: нужно готовиться к длительной агрессивной политике России
Foto: LETA

Западный мир, в том числе и Латвия, должны готовиться к длительной агрессивной политике России, заявил новый посол Латвии в НАТО, бывший посол в России Марис Риекстиньш в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

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По словам дипломата, последние события показывают, что лидер российского режима Владимир Путин видит выход из ситуации в затягивании войны на долгие годы.

По словам Риекстиньша, такая тактика основана на надеждах российского режима на то, что Украина не продержится и у нее иссякнут ресурсы, что поддержка Запада будет ослабевать и что на выборах в некоторых странах могут прийти к власти силы, менее склонные поддерживать Украину.

"Мы должны готовиться к долгосрочной агрессивной политике России", — сказал Риекстиньш и подчеркнул, что пока Путин находится у власти в России, эта политика будет продолжаться, и мы должны быть готовы противостоять ей.

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