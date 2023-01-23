Риекстиньш: работа посла Латвии в России по-прежнему важна

С началом войны, развязанной Россией против Украины, в прошлом году у посольства Латвии в Москве стало проходить больше различных политических акций, рассказал в интервью телеканалу TV3 посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

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Дипломат напомнил, что большинство западных стран, в том числе и Латвия, входят в список "недружественных стран" для России, поэтому против Латвии направляют пропагандистские посылы, которые раньше были немыслимы, а у представительств проходят акции протеста.

В прошлом году самая крупная акция протеста у посольства Латвии прошла во время сноса памятника советским воинам в Риге. В целом у посольства Латвии не было серьезных эксцессов, и местная охрана работала достаточно хорошо, сказал Риекстиньш.

В этом году истекает срок полномочий Риексиньша. Посол не стал прогнозировать, как будет происходить замена посла и не возникнет ли ситуация, когда у Латвии вообще не будет дипломатического представителя в России, но сам он считает, что работа посла в России по-прежнему важна.

Говоря о настроениях и отношении российского общества к войне, Риекстиньш отметил, что оценить это достаточно сложно, но социологическим опросам не следует особо доверять, так как их организаторы неофициально признают, что люди не хотят участвовать в опросах, и вплоть до 85% — 89% опрошенных отказываются от интервью.

По оценке дипломата, в целом в российском обществе растет тревога, особенно после проведенной осенью прошлого года мобилизации, когда "война подошла к порогу каждого человека". Однако значимых протестов против войны нет, потому что общественность запугана, а любая критика войны подавляется. Протестующих задерживают, судят и приговаривают к нескольким годам лишения свободы.

Между тем российская пропаганда внушает своим гражданам, что Россия не находится в международной изоляции, хотя на самом деле все обстоит совсем наоборот, о чем свидетельствуют прошлогодние голосования в ООН, на которых у России практически не было союзников. По словам Риекстиньша, Россия ищет условных союзников в странах, которые очень далеки от Европы, и война не кажется им важной.

По мнению дипломата, Россия своими действиями пытается сломать существующий порядок в мире. Возникает вопрос, какой смысл в ООН и ее Совете безопасности, которые должны заботиться о прекращении конфликтов, если одна из стран Совбеза сама начала войну. Новшеством является и то, что Россия начала использовать регулярный ядерный шантаж для обоснования своей политики.