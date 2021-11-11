Рига частично вернет скидки на проезд в общественном транспорте. Непривитые останутся без льгот

С 15 ноября скидками на проезд в общественном транспорте Риги смогут пользоваться только пассажиры с сертификатом Covid-19 — привитые и переболевшие. Льготы после локдауна будут возвращены совершеннолетним обладателям такого сертификата, а также школьникам.

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Совершеннолетние, у которых нет сертификата Covid-19, не смогут с 15 ноября пользоваться скидками, действовавшими до 21 октября. Непривитые и непереболевшие клиенты — включая пенсионеров, которые в Риге ездят в общественном транспорте бесплатно — с 15 ноября должны будут приобретать билеты по полной цене. Э-талоны таких клиентов со статусом получателя скидки таких лиц будут заблокированы. В случае, если человек привился и получил сертификат Covid-19, льготы будут возвращены. Получив сертификат, такой человек должен будет отправиться в один из центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme, чтобы сделать новый электронный билет, заплатив за него 2,85 евро.

Информацию о том, кто из пассажиров-льготников не вакцинирован, Rīgas satiksme получает от Национальной службы здоровья. Но предприятие не получило информацию о тех пассажирах, которые были вакцинированы за пределами Латвии. Поэтому Rīgas satiksme предлагает клиентам, которые были вакцинированы против "Covid-19" за рубежом, зарегистрировать свои сертификаты, чтобы после 15 ноября они могли пользоваться общественным транспортом со скидкой.

Скидки всех клиентов, у которых уже есть сертификат Covid-19 в общественном транспорте будут продлены автоматически. Они останутся такими же, какими были до 21 октября.

Будет возвращен бесплатный проезд школьникам. В данном случае не будет учитываться статус вакцинации — детям младшего возраста прививки пока не рекомендованы.

Пассажиры, получающие скидку от государства, — лица с инвалидностью I или II группы, несовершеннолетние с инвалидностью и лица, сопровождающие человека с инвалидностью I группы или несовершеннолетних с инвалидностью, смогут продолжать пользоваться общественным транспортом со 100% скидкой.

Новый порядок не вносит никаких изменений для пассажиров, которые не пользуются скидками на проезд в общественном транспорте.

Эти пассажиры могут использовать билет на проезд за 1,15 евро, часовой билет за 2,30 евро и месячный билет на все дни и виды транспорта за 50 евро, а также проездной на все маршруты в будние дни за 40 евро или проездной на один маршрут.