Рига: детские сады продолжают работу и вводят дополнительные меры безопасности

Принимая во внимание чрезвычайное положение, рижские дошкольные учебные заведения пока продолжают работу, однако введены дополнительные меры безопасности, сообщили в отделе общественных отношений Рижской думы.

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Каждый родитель имеет право принять решение о том, будет ли его ребенок посещать дошкольное образовательное учреждение, но всем рекомендуется по возможности оставлять детей дома.

Если ребенок посещает дошкольное учреждение, родители должны каждую неделю подавать в детский сад письменное заявление о том, что ребенок и его семья не посещали страны или территории, охваченные новым коронавирусом, ребенок не общался с больными "Covid-19", а у родителей нет возможности другим способом обеспечить присмотр за ребенком.

Если родители все же имеют возможность иным образом обеспечить присмотр за ребенком и он не посещает дошкольное образовательное учреждение, об этом нужно сообщить руководству детского сада по электронной почте или в порядке, установленном конкретным детским садом.

При возвращении в дошкольное образовательное учреждение нет необходимости приносить записку от врача. Это необходимо только в случае, если ребенок был болен.

Рижская дума также отметила, что по мере сокращения количества детей детсад может формировать объединенные группы, но не более чем по 15 детей в группе.

Планируется, что начиная со среды, 18 марта, у входа в помещение, где находится группа, детей будет встречать воспитатель, чтобы родители не находились в помещениях детских садов.

Как сообщалось, в пятницу, 13 марта, в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет в силе до 14 апреля.

В свою очередь в субботу на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение о том, что с 16 марта этого года дошкольные образовательные учреждения и учреждения, обеспечивающие услуги по присмотру за детьми, должны обеспечить работу дежурных групп для предоставления услуг родителям, которые сами не могут обеспечить присмотр за детьми.