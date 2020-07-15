Рига для завершения реконструкции эстрады в Межапарке 23 млн евро одолжит в Госказне
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Необходимые для окончания реконструкции Большой эстрады в Межапарке 23 млн евро Рижская дума займет в Госказне. Такое решение сегодня приняла временная администрация Рижской думы.

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Принято решение продолжить реконструкцию, и расходы на второй этап второй очереди, включающие строительство, авторский надзор и строительный надзор, запланированы в размере до 23 млн евро.

Для окончания строительства Рижская дума планирует взять кредит в Госказне на 20 лет.

Реконструкцию Большой эстрады в Межапарке, которая началась в марте 2016 года, планируется завершить до января 2022 года.

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LETA

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LETA

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