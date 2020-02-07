Рига — единственное самоуправление Латвии с неутвержденным бюджетом на 2020 год

Министерство охраны среды и регионального развития получило 118 из 119 проектов бюджета самоуправлений на 2020 год. Единственное самоуправление без бюджета — Рижская дума, сообщает агентство LETA.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце (Развитие/За!) считает, что неспособность думы принять бюджет вредит нормальной работе самоуправления, а также противоречит интересам общества.

В министерстве напомнили, что самоуправления должны были подать проекты бюджета до 28 января. Хотя края самостоятельно разрабатывают и реализуют планы бюджета, министерству они нужны для знания.

Рижская дума бюджет 2020 года не может принять из-за политического кризиса. Партия "Согласие" и блок "Риге!" ранее заявили, что не будет голосовать за бюджет, пока мэром является Олег Буров (ЧСР). Буров ответил, что раз дума не может принять бюджет, то ее надо распустить.

В четверг Рижская дума в третий раз не смогла собрать кворум на заседании и дала Сейму юридическое основание для ее роспуска.